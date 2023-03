Le 21/03

À l’occasion de la journée internationale de la poésie, la Maison Poème et Musiq 3 organisent la fête d’un art en plein boom. Pendant deux heures presteront sur scène quelques-unes des plus belles plumes belges actuelles: Colette Nys-Mazure, Caroline Lamarche, Joëlle Sambi, An Pierlé, Aurélien Dony, Camille Pier, Luc Baba… Le tout en musique!