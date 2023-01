Du 10 au 13/01

Pour le troisième volet d’une trilogie consacrée à la famille et au rapport mère-fils, le metteur en scène français Cyril Teste s’attaque, après Festen et Hamlet, à La Mouette de Tchekhov dans une nouvelle traduction. Le résultat: un objet scénique et filmique, parfois au plus près des visages, qui revisite cette histoire mythique faite d’amour et de jalousie.