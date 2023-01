La Guerre des Lulus: immersion un peu sage dans le premier conflit mondial

Le réalisateur Yann Samuel adapte la bande dessinée à succès La Guerre des Lulus. Une immersion un peu sage dans le premier conflit mondial.

La Guerre des Lulus suit les tribulations d’une troupe d’orphelins tentant de rejoindre la Suisse en pleine Première Guerre mondiale. À travers leurs yeux, on évite les bombes dans les tranchées, on croise des déserteurs, des veuves esseulées… Adapté d’une bande dessinée à succès, le film en retient (sûrement trop) un certain art de simplifier le trait… et les enjeux. Le curseur du réalisme est souvent bizarrement placé, et le scénario ne se distingue pas par sa modernité dans son traitement des questions de genre, notamment. Ce film d’aventure qui célèbre l’amitié et la solidarité avec pour belle ambition de parler de la guerre aux enfants semble un peu suranné pour toucher son but avec la justesse attendue.



Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.