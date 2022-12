La fureur de vivre

Mort en 2010 à l’âge de 74 ans, Dennis Hopper est au cœur de deux sorties Blu-ray qui tentent de percer le mystère de cette icône de la contre-culture.

Acteur formé à la Méthode ayant fait ses débuts aux côtés de James Dean dans les années 50 avant de réaliser le cultissime Easy Rider en 1969 et de voir son propre nombril devenir à lui seul l’épicentre de la contre-culture américaine, Dennis Hopper incarne le maverick ultime du cinéma hollywoodien, dont l’aura mystique et barrée n’a pas fini de fasciner. Dans Along for the Ride, le documentariste Nick Ebeling tente de percer les nombreux mystères de sa personnalité et de son œuvre en explorant les (très) hauts et les (très) bas de son parcours à travers le regard de son éternel bras droit: l’énigmatique et intense Satya De La Manitou. Compagnon de route de Hopper durant quatre décennies, celui-ci plonge dans ses souvenirs les plus fous et convoque de nombreux témoins pour faire le portrait intime et exalté de ce génie cramé. “Si James Dean a mis la clé dans la porte de la rébellion, Dennis Hopper l’a défoncée”, balance-t-il notamment au détour de l’une de ses interventions énamourées.

© National

S’accompagnant dans un coffret collector d’un imposant livre de 240 pages incluant des archives, photos et textes inédits, le film, au noir et blanc esthétisant un brin poseur, passe énormément de temps à ressasser le tournage mythique et chaotique du grand film maudit de Dennis Hopper, The Last Movie (1971), ovni bouffi au titre quasi programmatique qui fera de son auteur un paria à Hollywood durant de nombreuses années. Puis défile un chapelet d’anecdotes droguées et triomphantes liées à quelques-unes des plus grandes œuvres ayant jalonné sa carrière: L’Ami américain de Wim Wenders, Apocalypse Now de Coppola, Blue Velvet de David Lynch, mais aussi ses propres Out of the Blue et Colors… Assez expéditif une fois passées les années 80, Along for the Ride s’empresse alors de revenir sur les lieux légendaires du flamboyant auto- sabotage de The Last Movie pour adresser un dernier adieu à Hopper.

© National

En parallèle à cette sortie, les éditions Carlotta font paraître pour la première fois en Blu-ray l’étrange docu-fiction The American Dreamer, datant de 1971. Cet objet bâtard, portrait en trompe-l’œil d’un homme grisé par le succès et se laissant aller à de longues divagations pseudo-inspirées sur la société, cueille un Hopper exhibitionniste empêtré dans le montage sans fin de The Last Movie. En fier cow-boy macho et lubrique, ce dernier se la joue poète mégalo à l’existentialisme à fleur de peau. Pour un film qui a considérablement vieilli mais n’en demeure pas moins un témoignage intéressant d’une période-clé de son parcours, entre volutes euphorisantes de chanvre et solides remontées d’acide.