La fin du monde avec Julia Roberts, un camp de théâtre et un ovni canadien: le bon et le moins bon du ciné en VOD

Notre sélection du meilleur (et le pire) des films et séries disponibles en vidéo à la demande (VOD).

Le Monde après nous

Le créateur de la série Mr. Robot est à la barre de Le Monde après nous, adaptation aux accents anxiogènes d’un roman de Rumaan Alam qui isole deux familles dans une luxueuse maison de location alors qu’une cyberattaque paralyse le pays. Invitant l’Amérique à un véritable examen de conscience, le film intrigue un temps, mais, pauvrement dialogué et joué comme un mauvais vaudeville, il n’est, hélas, pas à la hauteur de ses ambitions.



Répétition générale

Primée cette année à Sundance, cette comédie indé inédite évoque un irrésistible croisement entre l’humour zinzin d’un Will Ferrell (qui produit le film) et le cinéma de Wes Anderson période Rushmore ou bien Moonrise Kingdom (une bande d’enfants savoureusement trop matures pour leur âge). Deux amis professeurs d’art dramatique y montent dans une ambiance joyeusement chaotique un spectacle de la dernière chance en compagnie des élèves de leur camp de théâtre endetté et menacé de saisie…



Queens of the Qing Dynasty

Dans Werewolf, sorti sur les écrans belges en 2017, la Canadienne Ashley McKenzie dépeignait le quotidien de deux jeunes écorchés accros à la méthadone. Une autre marginalité est aujourd’hui au cœur de Queens of the Qing Dynasty, son deuxième long métrage.

Atterrissant sur la plateforme Mubi après un passage par les festivals de Berlin et Toronto, le film fait le portrait d’une adolescente suicidaire (Sarah Walker) et de la personne chargée de la surveiller à l’hôpital (Zheng Ziyin). Se noue bientôt entre ces deux solitudes blessées une complicité très singulière…



