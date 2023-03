La Fête du court métrage déploie une programmation en triptyque: une collection de courts métrages -plutôt des comédies et du jeune public- en streaming gratuit sur le site de l’opération, des séances en salles un peu partout en Belgique francophone, et une soirée spéciale en télé le 16 mars sur La Trois. La réalisatrice et comédienne Bérangère McNeese est la marraine de cette édition brassant tous les genres cinématographiques.

www.lafeteducourt.be