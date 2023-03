La Dernière Sentinelle

L’affaire avait fait grand bruit. Le 16 novembre 2018, l’Américain de 26 ans John Allen Chau était tué par les flèches des Sentinelles. Une tribu d’environ 150 âmes qui vit sur l’archipel indien d’Andaman-et- Nicobar. Les Sentinelles, qui vivent en autarcie sur leur île interdite d’accès, sont l’une des communautés les plus isolées de toute la planète et rejettent avec hostilité les tentatives de contact du monde moderne. Originaire de Vancouver dans l’État de Washington, Chau, qui se décrivait comme un aventurier, voulait les convertir au christianisme et leur faire rencontrer Jésus. Il avait fait partie d’un groupe universitaire qui préparait des missions aux États-Unis et à l’étranger et avait découvert les Sentinelles à travers le Joshua Project, un association qui partait à la rencontre de populations ne connaissant pas le Christ. “Apparemment, il en savait beaucoup sur eux mais il ignorait la chose la plus importante, explique une anthropologue dans le documentaire. Ce peuple n’a rien à apprendre de nous. Il a survécu pendant des dizaines de milliers d’années. Alors que nous venons d’une civilisation qui en quelques siècles a presque tout détruit. Jusqu’à la possibilité de la civilisation humaine elle-même. C’est plutôt nous qui avons à apprendre de ces peuples.” Pas fou dans la forme mais intéressant dans le fond, le documentaire de Camille Le Pomellec retrace cette improbable histoire en même temps qu’il évoque le prosélytisme et le sort des tribus autochtones. Il y aurait 130 000 missionnaires évangéliques américains à travers le monde.

Documentaire de Camille Le Pomellec. ***1/2