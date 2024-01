« La Couleur pourpre »: après le film, la comédie musicale

Outre son adaptation par Spielberg, La Couleur pourpre d’Alice Walker a connu une version musicale à Broadway. La voici transposée sur grand écran.

Trente-neuf ans après le long métrage de Steven Spielberg, La Couleur pourpre version 2024 est moins une nouvelle adaptation directe du célèbre roman épistolaire d’Alice Walker qu’une transposition à l’écran de la comédie musicale montée à Broadway en 2005. Produit notamment par Spielberg, Oprah Winfrey et Quincy Jones, le film fait donc la part belle aux séquences chantées pour retracer le destin contrarié de trois femmes unies à travers les épreuves les plus douloureuses dans l’Amérique post-esclavage. Le chant, la danse et les couleurs parfois très flash de l’ensemble véhiculent une lumière et un espoir bienvenus au cœur de la tourmente, mais donnent aussi des accents carnavalesques à la Disney peu adaptés à cette histoire, ici outrageusement lissée, d’empowerment.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.