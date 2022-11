de Martin Panchaud (2022)

Peut-être le premier roman “infographique” de l’Histoire, publié cette année et très remarqué. Le Suisse Martin Panchaud y déploie le récit tragi- comique du jeune Anglais Simon en usant uniquement de points, de ronds, de diagrammes et de couleurs, le tout en vue plongeante et sans perspective. Le pire, c’est que ça marche: une sorte de PowerPoint géant pourtant plein de dramaturgie.