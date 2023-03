« La Chambre des merveilles »: la mauvaise adaptation du roman de Julien Sandrel

Une mère désespérée (Alexandra Lamy) apprend à faire du skate, à taguer sur les murs comme une rebelle et à nager avec les baleines dans l’espoir de sortir son fils du coma en réalisant ses rêves les plus fous dans cette espèce de The Bucket List pour enfant mourant qui ne lésine ni sur le vieux sirop gluant ni sur la prise en otage émotionnelle. D’une nullité abyssale, cette adaptation d’un mauvais roman destiné à faire pleurer dans les chaumières assène ses petites leçons de vie à grand renfort d’images cartes postales et de ralentis dramatisants on ne peut plus embarrassants. Le tout, avec l’ambition stéréotypée d’un téléfilm bête et moche. “La vie c’est comme les encéphalogrammes: quand c’est tout droit, c’est mort.” Fuyez!



Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.