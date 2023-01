Artiste australien adepte du DIY, Michael Cusack a grandi en regardant des séries américaines comme The Simpsons, Futurama ou South Park, et ça se sent. On lui doit ainsi déjà notamment des fleurons déjantés de l’animation adulte comme Smiling Friends ou YOLO: Crystal Fantasy, cultivant le même genre d’humour absurde, trash et régressif. Avec Koala Man, dont les huit épisodes de la première saison viennent tout juste d’atterrir sur Disney+, il signe aujourd’hui un petit classique instantané du genre. Situant son action dans le bled natal de Cusack, à Dapto, banlieue de la ville de Wollongong en Nouvelle-Galles du Sud, à une petite centaine de kilomètres de Sydney, la série met en scène un citoyen banal, dégarni et gras du bide, obsédé par la bonne marche d’une petite communauté dont la hauteur du gazon de jardin est fermement réglementée. Affublé d’une vulgaire cape, d’un masque de marsupial, d’un short trop large et de ses plus belles chaussettes blanches, il se transforme sous le regard dépité de sa femme et de ses enfants en Koala Man, super-héros inutile et sans pouvoir qui combat des dangers souvent inexistants en jetant de l’huile d’eucalyptus au visage de ses ennemis imaginaires avec la maladresse avantageuse d’un Inspecteur Gadget. Mais le jour où il oublie de sortir ses poubelles en bon père de famille, il provoque une monstrueuse réaction en chaîne qui met en péril l’équilibre de tout un écosystème… Soit le début d’hilarantes mésaventures ringardes qui lui feront croiser la route d’un adversaire vraiment mortel: le Kookaburra, du nom de cet oiseau des antipodes dont le cri ressemble à un rire rauque. Avec Koala Man, Michael Cusack s’en paie incontestablement une bonne tranche, signant une espèce de Family Guy australien qui joue des spécificités insulaires pour mieux pourfendre la trivialité normative du quotidien. Irrésistible!

Une série créée par Michael Cusack. Disponible sur Disney+. 8