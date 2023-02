Knock at the Cabin: M. Night Shyamalan peine à surprendre

M. Night Shyamalan tourne un peu en rond dans Knock at the Cabin tout en multipliant les références mystiques un peu grossières.

Entre suspense et mystère: dès les premières minutes de Knock at the Cabin, le savoir-faire de cinéaste de M. Night Shyamalan est indéniable. On y suit une fillette et ses deux pères adoptifs partis en vacances dans une cabane isolée au fond des bois et soudain confrontés à l’intrusion de quatre inconnus inquiétants qui exigent d’eux un choix difficile, impossible même, afin d’éviter l’imminence de l’apocalypse… “Sauvez votre famille ou sauvez l’humanité”: américain jusqu’au bout des ongles, ce dilemme unique sous-tend l’ensemble du film, et c’est hélas un peu court. Parti sur des bases très prometteuses, celui-ci patine en effet rapidement et donne dans la foulée toujours un peu le sentiment de tourner en rond. Habilement mis en scène, même s’il use et abuse des (très) gros plans pour faire monter la tension, ce thriller psychologique aux ressorts hyper théâtraux, adapté d’un roman à succès, a, comme souvent chez le réalisateur du Sixième Sens et du Village, quelque chose de profondément mystificateur. M. Night Shyamalan y multiplie les références bibliques assez grossières (on voit venir celle aux quatre cavaliers de l’Apocalypse à des kilomètres…) et retarde artificiellement ses faux grands moments de révélation, bien souvent gâchés par un trop-plein de verbiage inutile. Le tout, pour déboucher sur un final, au fond, sans surprise…



