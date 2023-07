Un fier contingent d’artistes africains venus d’Égypte, du Kenya, du Zimbabwe, du Nigeria, d’Afrique du Sud ou d’Ouganda est à la réalisation de Kizazi Moto, série d’anthologie comprenant dix épisodes d’animation d’une douzaine de minutes chacun, comme autant de petits courts métrages chargés d’imaginer, au confluent du fantastique et de la science-fiction, un avenir positif à l’immense berceau de l’humanité en s’appuyant sur des protagonistes modernes qui n’ont pas froid aux yeux.



Ouverte à l’irrationnel, à la spiritualité et à la puissance symbolique des légendes ancestrales, cette proposition résolument afrofuturiste s’engouffre à la fois dans la voie pavée par la franchise Black Panther et celle tracée par le personnage de Miles Morales tel que présenté dans les deux derniers Spider-Man animés (la série est d’ailleurs en partie produite par Peter Ramsey, co-réalisateur oscarisé de Spider-Man: Into the Spider-Verse). Course mortelle aux accents magiques, démonstration de surf hardcore au cœur d’un océan aux vertus amniotiques, initiation totémique d’une adulte en devenir, fable morale autour de simples mortels qui rêvent désespérément d’accéder au statut de dieux adulés sur les réseaux sociaux… S’ils lorgnent assez clairement les univers ambitieux de gros blockbusters internationaux (Avatar, Dune, Star Wars, Mad Max…), les différents épisodes de cet ensemble libre, inventif et hyper coloré le font le plus souvent avec du caractère et de la personnalité. À voir.