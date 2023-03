Kindred ***1/2

Inspirée d’un roman de 1979 signé Octavia E. Butler, cette nouvelle série Disney+ intrigue par son mélange de comédie romantique à la teneur très contemporaine et de science- fiction paranormale. À 26 ans, Dana (Mallori Johnson) est une jeune écrivaine de Brooklyn en passe de trouver le chemin de son émancipation: contre l’avis de sa mère, elle a transformé un héritage en l’achat d’une maison dans le quartier paisible et cossu de Silver Lake, à Los Angeles. Alors qu’elle fait la connaissance de Kevin (Micah Stock), trentenaire aussi funky que rassurant, elle se surprend à voyager nuitamment dans le temps, entrant dans la peau d’une esclave témoin d’atroces événements dans une plantation de l’Amérique esclavagiste du début du XIXe siècle. À mesure que le récit se déploie, les voyages de Dana prennent une tournure dramatique, à laquelle Kevin est de moins en moins étranger. Menée par Branden Jacobs-Jenkins et produite par l’équipe de The Americans, Kindred est le premier d’une série d’adaptations d’Octavia E. Butler, dont les prochaines seront signées Issa Rae et J.J. Abrams. Elle amorce le début d’une reconnaissance pour une autrice qui nourrissait déjà, il y a un quart de siècle, un regard intersectionnel sur les discriminations envers les personnes racisées et les femmes, de même que sur l’héritage de l’esclavage. Dans un mélange parfois un peu brut de fantastique et de thriller, la série lui rajoute les questions liées aux couples mixtes, à la sexualité, à l’influence du soft power culturel des années 80 et aux ravages d’un rêve américain loin d’honorer ses promesses. Et révèle en Mallori Johnson un talent à suivre.

Une série créée par Branden Jacobs-Jenkins. Avec Mallori Johnson, Micah Stock, Ryan Kwanten. Disponible sur Disney+.