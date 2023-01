Kilynn Lunsford sort un premier album solo, entre rap et rock

Originaire de Philadelphie, la ville de War on Drugs et de Kurt Vile, celle aux plus de 4 000 fresques murales qui mise sur l’art urbain pour soutenir ses communautés et renouveler son patrimoine, Kilynn Lunsford ne fait ni dans l’americana ni dans le hip-hop moderne. L’Américaine qui a grandi avec MTV, Missy Elliott et Timbaland s’était déjà illustrée dans des groupes noisy zarbi de Pennsylvanie hautement recommandables (Little Claw, Taiwan Housing Project). Elle sort un premier album solo qui peut à l’occasion avoir le phrasé rap mais lorgne plutôt du côté de Throbbing Gristle et de Lydia Lunch. Du post-punk, de l’électro pop et de l’avant-garde. Un disque tordu qui a le sens du beat désolé.



