PROFESSION Musiciens

ÂGE 26 ans

PAYS France

ACTU Un album –Forever Melodies- et un concert, le 28/03, au Botanique, Bruxelles.

“Pour être honnête, au moment de démarrer, Adrien n’avait jamais chanté, moi je ne jouais pas vraiment au piano. Mais l’impulsion de base nous a tellement motivés qu’on a tracé pour arriver à ce qu’on avait en tête.” De fait, les rêves pop de Clément Savoye, le grand blond, et Adrien Rozé, le brun embroussaillé, sont déjà bien dessinés. Leur premier album Forever Melodies combine pop californienne, façon The Mamas & The Papas, B.O. seventies à la François de Roubaix, et même des envolées psyché en mode MGMT. À 26 ans, est-ce bien raisonnable? Adrien Rozé: “On vient d’un milieu aisé. Au collège, on en voyait qui se mettait au rap. Mais ça sonnait faux. On était fans des Strokes, des Beatles, etc. Cela nous semblait plus humble et plus honnête de faire du rock.”

Quand ils ont 13 ans, leur groupe s’appelle Teeers. À l’époque, L’Express leur consacre même un papier, façon retour de BB rockeurs. Ce qui est alors un quatuor sera signé en major. En 2020, un premier album est en vue. Adrien et Clément s’envolent pour Los Angeles. “Victor et Odilon devaient nous rejoindre deux jours plus tard.” C’était sans compter sur le Covid. Le confinement est mis en place, les vols annulés. L’épisode signe la fin du projet -“avec le temps, des réflexes s’étaient mis en place, ça devenait difficile d’en sortir”-, mais aussi, dans la foulée, la naissance d’un autre. Confinés à deux, Adrien et Clément matent l’intégrale de Takeshi Kitano -dont Kids Return; et bloquent sur la B.O. de Joe Hisaishi, compositeur-clé de Myazaki… Et s’ils se lançaient eux aussi, dans la musique de film? “Finalement, on se fera rattraper par la pop, mais l’étincelle, c’était ça”, dixit Clément.

Les premières chansons deviendront celles de Forever Melodies. Une pop rêveuse entre revival sixties et neo-French Touch -la plupart de leurs vidéos ont été réalisées par leur pote Tara-Jay Bangalter (oui, le fils de la moitié de Daft Punk). Le tout avec un goût assumé pour l’analogique. Clément: “On avait envie de créer des mélodies qui puissent à la fois plaire à la première écoute et durer dans le temps. Avec une certaine vision du monde, mais qui passe peut-être moins par les textes que par notre manière de faire. Par exemple, on joue avec des “vieux” instruments, souvent rafistolés, et en essayant de pondre des chansons qui ne périment pas trop vite.” Une pop moins vintage que durable, finalement.