Kendrick Lamar – “Good Kid M.A.A.D. City”

Avec Mr. Morale & the Big Stepper, Kendrick Lamar a incontestablement sorti l’un des albums de l’année. Il arrive précisément dix ans après Good Kid, M.A.A.D. City, qui avait transformé le natif de Compton en rappeur superstar -aux États-Unis, le disque fait même encore partie des dix références les plus vendues en physique de 2022. Un anniversaire (et un succès) qui sert de prétexte pour ressortir le best- seller emblématique avec une nouvelle pochette et dans un format particulier: la cassette!

Distribué par Universal. Prix: à partir de 14,99 euros.