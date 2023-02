“Dream House”

Il est né dans l’Oklahoma, a vécu à Paris et réside désormais à New York. Propriétaire d’une entreprise événementielle, guide touristique agréé et assistant de prix Nobel, JW Francis est aussi un singer-songwriter farfelu qui écrit des chansons sur commande à la Saint-Valentin (fallait juste envoyer le nom de l’être aimé et les raisons de son amour). Ces morceaux -il a quand même reçu plus de 300 demandes-, l’Américain les a adaptés (ou pas) et en a fait un disque. Un album (Dream House) de pop légère et lumineuse qui avance le printemps et fait pousser les fleurs bleues. Casino sonne comme un morceau de Paul Simon (ou de Vampire Weekend, c’est selon). Keep It Cool, Steve renvoie aux Strokes. Le nouveau Cupidon de la pop indé…