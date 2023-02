Cela ne date pas d’hier: un vent de nostalgie souffle sur le cinéma français. Ainsi, Juste ciel! renoue-t-il avec l’esprit de comédies des années 70 et 80, quand La 7e Compagnie cartonnait, et que Paul Préboist se la jouait Mon curé chez les nudistes. Laurent Tirard met en scène des religieuses qui, afin de réunir les fonds pour sauver un hospice, décident de participer à une course cycliste. Comme de juste, elles n’entendent rien à la Petite Reine et doivent compter avec une concurrence autrement mieux préparée, circonstances improbables propices à une accumulation de gags faisandés. Plus ringard, tu meurs, pour paraphraser un titre de l’époque d’où semble issue cette aberration.

De Laurent Tirard. Avec Valérie Bonneton, Sidse Babett Knudsen, Camille Chamoux. 1 h 27. Sortie: 15/02. 0