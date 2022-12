Jurassic World: Ultimate Collection

Adapté il y aura bientôt 30 ans de l’œuvre de Michael Crichton par Steven Spielberg, Jurassic Park devait marquer les esprits, le film rencontrant un succès monstre -il trônera au sommet du box-office en 1993- et engendrant une descendance nombreuse, la saga comptant six épisodes à ce jour, le dernier, Jurassic World: Dominion, étant sorti il y a quelques mois à peine. Autant dire que les dinosaures en imposent toujours, comme en témoigne un coffret DVD bien de saison réunissant les six films de la franchise. Si les réalisateurs ont changé au fil du temps, Joe Johnston puis Colin Trevorrow succédant au maître, et que le casting a évolué, Chris Pratt et Bryce Dallas Howard occupant désormais le devant de la scène, le concept, lui est peu ou prou resté identique, exposant des humains inconscients aux crocs acérés d’une galerie toujours renouvelée de dinosaures (le clonage est passé par là). Soit, entre effets spéciaux mastoc et sensations fortes, aventures et suspense horrifique, une recette à peu près infaillible…

Distribué par Universal. Prix: environ 30 euros.