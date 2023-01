Junk Food: les dessous d’une addiction en BD

Dans Junk Food, Emilie Gleason raconte en BD notre dépendance aux aliments industriels, en donnant la parole aux victimes.

En 2016, Emilie Gleason reçoit la visite de sa cousine mexicaine et de son mari et constate que ceux-ci rajoutent du sucre dans leur bouteille de Coca. Deux ans plus tard, elle lit une enquête sur le sucre et arrête radicalement d’en manger. Elle perd 9 kilos et l’acné de ses 13 ans. Depuis, l’autrice découverte en 2018 avec Ted, drôle de coco travaille sur le sujet de la junk food avec un ami journaliste: lobbies agro-industriels, maladies du foie, addictions sévères…

De quoi faire trois bouquins, avant deux années de confinement et la découverte des Food Addicts in Recovery Anonymous, des groupes de parole (en ligne) regroupant des individus, à l’instar des AA, se considérant dépendants de la nourriture. Le pitch du livre est enfin trouvé: il donnera surtout la parole aux victimes de la junk food, en passant par la fiction, par l’humour et par un dessin sous acide. Winnie la bingeuse compulsive, Zazou la boulimique, Némo le mangeur émotionnel, Clochette l’accro au sexe et au sucre… Une “food addiction” qui toucherait près de 10% de la population, mais qui n’est pas (encore) reconnue comme une maladie. Un livre noir du sucre ajouté, même s’il fait exploser les couleurs et les personnages chewing-gums (sans sucre).