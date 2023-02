L’excellent réalisateur sud-coréen de The King of Pigs et Dernier train pour Busan déçoit amèrement avec cet objet de science-fiction situé dans un futur post-apocalyptique où une chercheuse tente de mettre fin à la guerre civile qui fait rage en clonant le cerveau d’une combattante héroïque laissée dans un état végétatif: sa mère… Soit les prémices d’un scénario brouillon, aux enjeux (très) limités, qui ne parvient jamais à convaincre. En déficit total de vertige métaphysique, Jung_E hésite entre sentimentalisme naïf, humour potache et action bas du front pour livrer une fable transhumaniste désincarnée baignant dans une esthétique aussi froide et amidonnée que ses personnages de scientifiques anémiés.

De Yeon Sang-ho. Avec Kang Soo-yeon, Kim Hyun-joo, Ryu Kyung-soo. 1 h 39. Disponible sur Netflix. 4