Si l’on osait le raccourci, on dirait de l’histoire de Juliette Jouan qu’elle ressemble à un conte, la forme adoptée par Pietro Marcello pour L’Envol, le film librement adapté des Voiles écarlates d’Alexandre Grine où on l’a découverte. C’était en mai dernier, à Cannes où, débarquée en parfaite inconnue, la jeune Caennaise crevait l’écran du haut de ses 20 ans et de sa présence à la fois évanescente et “terrienne”.

Du sur-mesure

Ce rôle qui en appelle d’autres, il s’est présenté de façon plutôt inattendue. “Pietro avait du mal à trouver quelqu’un pour jouer Juliette, et il a donc placé une annonce. Mon père me l’a montrée, et m’a suggéré de tenter ma chance. Je m’appelais Juliette comme elle, j’avais 20 ans, je savais chanter et jouer de la musique, et j’avais une personnalité qui correspondait un peu à la sienne, j’ai donc envoyé une vidéo. Ils m’en ont demandé d’autres, j’ai fait des essais à Paris, et j’ai obtenu le rôle.” Et c’est peu dire que sa fraîcheur et son naturel illuminent le film.

Sans être comédienne, Juliette Jouan n’en avait pas moins d’évidentes prédispositions, ayant grandi dans une famille d’artistes, et baigné dès l’enfance dans le spectacle de rue. La musique viendra s’y ajouter, puisqu’elle apprend le piano au conservatoire de Caen avant d’enchaîner avec le chant lyrique à Cherbourg, et de composer, depuis, sur logiciel. Autant dire qu’elle aura trouvé dans l’univers musical de L’Envol du sur-mesure. “C’était le bon projet pour moi: le fait qu’il y ait des chansons me laissait un peu de maîtrise, parce que le jeu, je ne sais pas trop”, sourit-elle, trop modeste.

Pour nourrir le personnage, Pietro Marcello lui conseille alors de regarder des films de Marcel Carné ou Jean Becker, et des actrices -Arletty, avec qui il lui trouvait une ressemblance, et Simone Signoret, qu’elle apprécie beaucoup. Et si elle concède avoir trouvé dans un premier temps le scénario “un peu nunuche”, elle n’en apprécie que plus la résonance contemporaine qu’a veillé à lui donner le réalisateur par personnages féminins interposés. “Il était important de faire quelque chose qui soit en adéquation avec aujourd’hui”, observe la jeune femme, prête à prendre son envol, une double licence en anglais et en cinéma sous le coude, des envies à foison et une sérénité pas même ébranlée par le tourbillon cannois: “C’est la folie pendant trois jours, mais après, je rentre chez moi, à Caen, et il y a mon frère qui me dit: “Est-ce que tu peux me laisser la voiture ce week-end, je vais en soirée?””