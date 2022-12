Présenté à Cannes en mai dernier, où il a remporté la Queer Palm et le Prix du jury Un Certain Regard, ce drame pakistanais s’attache à déconstruire la violence des injonctions genrées au sein d’une société profondément patriarcale. Sommé par un père singulièrement autoritaire de trouver un emploi et de lui donner un petit-fils, Haider, un jeune homme marié fragile et sensible, y tombe amoureux d’une performeuse trans dans un cabaret, se retrouvant dès lors écartelé entre les attentes des autres et son propre désir. Emballé dans une forme assez passe-partout, Joyland réussit quelques belles scènes de romance contrariée mais distille ses messages d’ouverture et de tolérance de manière très sage et appliquée.

De Saim Sadiq. Avec Ali Junejo, Rasti Farooq, Alina Khan. 2 h 06. Sortie: 28/12. 6