Joyce Carol Oates, Miriam Toews et Haruki Murakami dans la sélection livres de la semaine

Un trio international au menu de nos choix littéraires de la semaine: les nouveaux livres de Joyce Carol Oates et de Miriam Toews et la réédition d’un roman de 1992 de Haruki Murakami.

Babysitter, de Joyce Carol Oates

Par-delà un thriller extrêmement bine ficelé, Joyce Carol Oates nous offre un grand roman noir sur la psyché américaine.

Ce que combattre veut dire, de Miriam Toews

Trois générations et un héritage traumatique… Miriam Toews nous parle d’émancipation et de gestion du passé quand on est femme.

Au sud de la frontière, à l’ouest du soleil, de Haruki Murakami

Encore un peu de patience pour la traduction en français du dernier roman de Haruki Murakami paru au Japon. Ce sera pour 2025. En attendant place à la réédition d’un ouvrage de 1992. Troublant et mystérieux.