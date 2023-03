Plasticienne née à Ypres en 1987, Jot Fau fait référence à Michel Serres pour se définir. Elle mentionne particulièrement la figure de l’arlequin que le philosophe caractérise de la sorte dans l’essai Le Tiers-instruit: “(…) vêtu de son manteau fait de bouts et de bribes, (il) est l’image même du multiple et de la multitude”. En résulte une pratique plurielle allant de la sculpture à l’installation et la vidéo. Elle explore également l’art textile, la poésie, le dessin, la photographie et le son. Avec pas mal d’à-propos, la galerie liégeoise Les Drapiers fait place à de nouvelles œuvres, petits et moyens formats. Draps de lit, bandages, couvertures souples, cuir et points de suture, le travail montré, axé sur la récupération de matériaux existants, se place sous le signe de la protection et du care.

Aux Drapiers, à Liège, du 11/03 au 29/04.