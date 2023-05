Johnny Depp en Louis XV et Gérard Depardieu en chef fatigué: le bon et le moins bon des sorties ciné françaises

Andréa Bescond et Éric Métayer qui s’invitent dans un Ehpad, Maïwenn en favorite de Louis XV et Depardieu en chef fatigué en voyage au Japon : les films français qui passent la barre et ceux qui passent à côté.

Jeanne du Barry: Johnny Depp en Louis XV

Si la Jeanne du Barry de Maïwenn a déjà fait couler beaucoup d’encre, c’est surtout en raison du choix de la réalisatrice de confier le rôle de Louis XV à Johnny Depp, dont ce film consacre le retour. Voir un acteur américain camper le roi de France dans une production française peut paraître incongru. Ce n’est cependant pas le principal défaut de ce film historique, Depp s’acquittant de la tâche avec, certes, une pointe d’accent, mais plus encore un certain panache -la présence est une qualité qui ne s’invente pas. Dire pour autant que ce biopic est une réussite serait travestir la vérité. Maïwenn s’y empare du destin de Jeanne Duvernier (qu’elle ne laisse à nulle autre le soin d’interpréter), fille du peuple qui saura jouer de ses charmes pour grimper dans l’échelle sociale, aux côtés du comte du Barry (Melvil Poupaud) d’abord, à Versailles ensuite, où un véritable coup de foudre fera d’elle la favorite du Roi. Lequel reprendra goût à la vie à son contact, au grand dam de la cour, peu encline à accepter la préséance de la “créature”.

Umami: Depardieu en chef fatigué en voyage au Japon

Chef multi-étoilé ayant perdu le goût de vivre à force d’avoir tout sacrifié à son travail, Gabriel Carvin (Gérard Depardieu) laisse un jour famille et restaurant en plan, direction le Japon, afin de retrouver celui qui l’avait devancé lors d’un concours 40 ans plus tôt, et découvrir le secret de l’umami. Voire, pourquoi pas, redonner un semblant de sens et de piment à son existence…

Quand tu seras grand: choc des générations dans un Ehpad

Le jour où le personnel débordé d’une maison de repos voit débarquer les élèves d’une école voisine, venus partager la cantine, la surprise le dispute à la nervosité. Entre les pensionnaires et les enfants, une connivence s’installe cependant, qui va bousculer le quotidien des uns et des autres. Avec Quand tu seras grand, Andréa Bescond et Éric Métayer, le duo des Chatouilles, s’emparent d’une question sensible, celui des Ehpad, avec leur manque de moyens et de personnel déteignant inévitablement sur leurs résidents. S’ils en posent clairement les enjeux, les auteurs veillent toutefois à relever le constat social d’une dose de légèreté bienvenue, par la grâce notamment d’un choc des générations porteur de possibles, Vincent Macaigne, en aide-soignant fan de Rammstein, ajoutant au conte un grain de folie…