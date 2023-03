« John Wick 4 »: un nouveau chapitre à la démesure absolue

Avec sa durée monstre approchant les 3 heures, ses décors dignes d’installations d’art contemporain et sa galerie de super-vilains aux gueules et aux accents pas possibles, le quatrième chapitre de la franchise vengeresse à la gloire du génie mono-expressif de Keanu Reeves érige l’outrance et la démesure absolues en principes cardinaux. Ballet d’action furieusement chorégraphié entre New York, Berlin, Osaka et Paris, le film, qui s’amuse à retourner certains alliés de John Wick, l’insaisissable excommunié pop, contre lui (et vice versa), embrasse à ce point le ridicule qu’en un sens il le transcende. Pour le coup, il l’explose, même. En IMAX, le spectacle, véritable orgie graphique et sonore, est à peu près total.



