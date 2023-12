Jeux vidéo: un nouveau Super Mario étincelant et un RoboCop plus que recommandable

Deux petites sorties à vous conseiller

Juice Galaxy ****(*) – Édité par J4D3D LLC et développé par Fishlicka, âge: 14+, disponible sur PC en accès anticipé sur Mac et PC via Steam

Comme coincé dans un trip sous champis qui dure un peu trop longtemps, Juice Galaxy part à la dérive dans un monde ouvert encore plus déroutant que The Eternal Cylinder. Sa créature humanoïde et gélatineuse vue à la troisième personne y découvre un univers obsédé par un jus mystique et menacé par un mystérieux brouillard. Des petits objectifs criblent ce jeu à la physique volontairement chaotique. Mais on le parcourt surtout pour découvrir ses interactions folles entre monstres, objets biscornus et armes non-sens. Édité par J4D3D LLC et développé par Fishlicka, âge: 14+, disponible sur PC en accès anticipé sur Mac et PC via Steam

Zarathustra ****(*) – Édité et développé par Tim Rachor, âge: 16+, gratuit sur PC et Linux

Que deviendraient nos conflits religieux terrestres si une inflexion cosmique changeait le cours de l’humanité? Zarathustra part de cette question pour brandir l’Église de la Chair et celle du Néon, deux cultes qui valorisent respectivement le chaos et l’ordre. Le joueur incarne une agente du FBI pour un voyage biomécanique dense et une enquête sur la disparition d’un livre sacré. Ici, les énigmes simples se drapent de détails narratifs fascinants. À noter: les très beaux visuels et les doublages ont été créés à l’aide d’IA génératives. De quoi se poser une fois encore des questions sur l’essence de notre nature…