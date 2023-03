Jean-Claude Van Damme, coup sur coup ***1/2

“Son père l’a amené pour que j’en fasse un homme. Parce qu’il trouvait qu’il était timide. Un petit peu couillon. Il n’était pas satisfait de son fils. Contrairement à ce qu’on croit, il était raide comme un piquet, myope comme une taupe et laid comme un pou. Il était bourré de défauts. C’était terrible. Il était très peureux. Il avait l’air d’une victime.” À entendre son premier entraîneur Claude Goetz, Jean-Claude Van Damme n’a pas toujours eu une belle gueule, de jolis biscotos, de gros abdos, une déconcertante assurance et l’art indéniable du grand écart. Le nouveau documentaire d’Olivier Monssens raconte notre JCVD national. L’histoire totalement invraisemblable d’un jeune fils de fleuristes bruxellois devenu une star du cinéma américain et des arts martiaux. Celle d’un Belge un peu bizarre qui a explosé en 1988 avec un film d’action à petit budget (Bloodsport) produit par une compagnie spécialisée dans la série Z, succédé à Bruce Lee et concurrencé les Stallone et Schwarzenegger avant de devenir la risée des talk-shows pour ses envolées improbables et maladroites. Rythmé par des extraits de films, des interviews d’archives et les propos de collaborateurs et amis, Coup sur coup évoque les cours de danse et le bodybuilding, l’entraînement et la cocaïne, son boulot dans un restaurant de Chuck Norris et ses fesses dans Full Contact, son statut d’action movie star et son mode loser de JCVD. Un chouette portrait des célèbres “muscles from Brussels”…

Documentaire d’Olivier Monssens.