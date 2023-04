Imagine This Is a High Dimensional Space of All Possibilities ***1/2

Après deux albums voyageurs qui arpentaient entre autres les chemins sinueux du jazz cosmique et de la musique gnawa, James Holden est de retour sur le dancefloor. Trop jeune pour avoir expérimenté l’ère des sound systems illicites, le passionnant électronicien britannique a imaginé la B.O. des raves vintage qu’il aurait rêvé de fréquenter quand il était adolescent. Rêve de rave. Dialogue avec la version adolescente de lui-même. L’album revisite à sa manière le début des années 90 et hypnotise de ses sonorités rétro pour renouer avec l’espoir, la liberté et les visions d’un futur utopique propres à une époque pas si lointaine.