Oh Dear ****

L’ambition donne -parfois- des résultats forts. Isolde Lasoen a eu pleinement raison de travailler avec le producteur Tobie Speleman: “Je crois qu’il va devenir très grand. Il vient d’ailleurs de réaliser le prochain disque d’Hooverphonic”. Pas sûr que ce dernier atteigne le niveau organique, sensitif, emballeur, de ces dix titres échappés de la cuisse de John Barry, épicés d’intonations birkinesques, saupoudrés de gainsbourgisme. Mais qui au final sonnent comme du Isolde Lasoen. Par la voix, de haute qualité, et l’univers d’une Flamande qui prend à bras-le-corps la langue française. Pas à la manière d’Arno et de feu son accent sablé mer du Nord, mais juste avec de minces et sensuelles aspérités linguistiques. Pas si loin d’un exotisme possiblement fantasmé. Il suffit d’entendre le délire acide de Tigra, le jamesbondesque Something French ou le psyché Capricorn Avenue pour mesurer que, oui, c’est du serious shit.