Cinq réalisateurs issus de cinq pays européens et cinq points de vue d’auteurs sur la pandémie. Isolation est un documentaire collectif. Un film singulier, humain, personnel, qui raconte en cinq courts métrages d’environ 20 minutes les conséquences sociales, psychologiques et économiques du Covid-19, les mesures pour contenir le virus et les effets qu’elles ont exercé sur nos vies. On déambule dans une ville de Rome déserte avec Death Close By de Michele Placido (avec la présence d’Andrea Bocelli). On part sur les traces d’un père qu’on connaissait mal dans Two Fathers de Julia von Heinz. Et on questionne la façon laxiste avec laquelle la Suède a tenté d’enrayer la propagation avec Liberty, Equality, Immunity d’Olivier Guerpillon. Si dans Mourning in the Time of Coronavirus (avec Michèle Anne De Mey), Jaco Van Dormael raconte des adieux à travers un iPad en jouant poétiquement avec de sublimes images en noir et blanc, Michael Winterbottom suit Eglantina, une demandeuse d’asile (ils sont plus de 88 000 en Grande-Bretagne) arrivée clandestinement avec son fils, tous deux cachés dans un caisson sous un camion, à côté du moteur. Comme tous les demandeurs d’asile en Angleterre, Eglantina n’a pas le droit de travailler. Comme tous les demandeurs d’asile en Angleterre, elle n’a pas non plus le droit d’étudier… Son confinement dure depuis plus de sept ans et il pourrait encore continuer de nombreuses années. Cinq regards cinématographiques sur l’impensable que nous venons de traverser.

Documentaire de Michele Placido, Julia von Heinz, Olivier Guerpillon, Jaco Van Dormael, Michael Winterbottom. 8