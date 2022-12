Isidore annonce son premier EP avec le clip de Parade

Originaire du chef-lieu de la Province du Luxembourg, le groupe Isidore dévoile le deuxième morceau de sa jeune discographie et double l’événement en annonçant son premier EP, prévu pour le 23 janvier 2023.

Qu’ont en commun le groupe Isidore et la Semois, rivière sinueuse traversant Ardenne et Gaume ? C’est simple : ils prennent tous les deux leur source du côté d’Arlon avant de s’en éloigner peu à peu. En effet, c’est désormais du côté de Bruxelles que Clément Steffen et son groupe se sont expatriés. Après un premier single, Guru, publié en février dernier et présenté via un personnage fantasque, ils reviennent à la charge en cette fin d’année et dévoilent leur Parade, nous fixant par la même occasion rendez-vous le 23 janvier pour leur premier EP, Land Of Virgin Emotions.

Isidore vogue ici entre les sonorités électroniques des synthétiseurs analogiques et celles plus classiques de la contrebasse ou du piano, qui apportent une touche jazzy bienvenue. Le clip, réalisé par Clément Steffen et Marie Schrevens, dévoile des images expérimentales, kaléidoscopiques ou psychédéliques, s’enfonçant parfois loin dans l’abstrait. L’image ajoute à cette instrumentale dopée à la synthwave et au trip-hop une dimension épileptique, reprenant tout du long l’esthétique triangulaire propre au groupe.

Un second extrait 100% autoproduit qui donne envie d’entendre la suite de ce qui sortira du garage d’Isidore.