En 1987, porté par le succès de Kiss of the Spider Woman, le réalisateur argento-brésilien Héctor Babenco tentait l’aventure hollywoodienne avec Ironweed. Adapté de William Kennedy, le film suit Francis Phelan (Jack Nicholson, poignant), de retour dans sa ville d’Albany, New York, à l’hiver 1938, après 22 années d’errance embrumée consécutives à la mort accidentelle de son nourrisson. S’il renoue avec ses compagnons d’infortune, Helen (Meryl Streep) la première, il va lui falloir aussi composer avec ses fantômes… Babenco propose une vision sans fard de l’Amérique des laissés-pour-compte, dans un drame infusé de réalisme magique qui adopte le non-rythme d’une dérive désenchantée à la poursuite de rêves envolés. Inégal mais troublant.

De Héctor Babenco. Avec Jack Nicholson, Meryl Streep, Tom Waits. 1987. 2 h 23. Dist: Carlotta. 7