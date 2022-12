Les scènes de Paris, de Londres et de Broadway avaient vu triompher la comédie musicale d’Alexandre Breffort et Marguerite Monnot créée en 1956. Billy Wilder en signe une adaptation… ne contenant aucune chanson! Tourné en studio à Hollywood mais aussi et surtout dans plusieurs quartiers parisiens (Les Halles, rives de Seine, église Saint-Étienne-du-Mont), le film offre une vision fantaisiste de l’atmosphère dans la capitale française. Nous y faisons la connaissance d’une jeune prostituée (Shirley MacLaine) et d’un agent de police un peu naïf (Jack Lemmon). Le second, viré des forces de l’ordre par suite d’un excès de zèle, retrouvera la première, mettra son souteneur K.-O., et imaginera un stratagème pour la sortir du trottoir… Avec ses quiproquos en pagaille, son amoralisme piquant et ses stéréotypes assumés, Irma la Douce a pris quelques rides, mais offre toujours beaucoup de plaisir.

Comédie de Billy Wilder. Avec Jack Lemmon, Shirley MacLaine, Lou Jacobi. 1963. 7