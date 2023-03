Avec Interdit aux chiens et aux Italiens, Alain Ughetto remonte les traces de l’histoire familiale, pour mieux comprendre le poids de l’exil dans la vie de ses ancêtres. À l’orée du XXe siècle, au pied des Alpes italiennes, les hommes, travailleurs saisonniers avant l’heure, traversent régulièrement la frontière pour aller travailler en France. Toute une communauté vit de ces missions ponctuelles quand elle ne peut vivre de ses terres durant l’hiver. Une communauté de paysans, que l’on n’hésite pas à envoyer à la guerre dès 1901, sur le front en Afrique d’abord, puis en Europe. Et puis, quand ce n’est pas la guerre, c’est la grippe espagnole. Alors hommes, femmes et enfants rassemblent leurs maigres possessions et prennent le chemin de l’exil, espérant un monde meilleur. Ses nouvelles terres, la famille Ughetto va d’ailleurs les appeler le “Paradis”, “pas parce que ça l’était, mais parce que ça devait le devenir”. Durs à la tâche, les ouvriers italiens sont très recherchés. Alors qu’il sont de tous les grands chantiers qui contribueront à mettre en place les infrastructures de leur nouveau pays, les enfants apprennent le français par les insultes: “Fils de pute de macaronis”. Une histoire d’exil qui est un peu celle de tous les exilés, mais qui se distingue par sa facture. L’auteur recourt à l’animation, et plus particulièrement à une stop motion très artisanale mêlant pâte à modeler et vrais objets, se montrant de temps à autres au travail, comme pour créer un lien entre son artisanat très manuel et celui de ces ancêtres. Si le ton de la voix off est parfois un peu mièvre, le dispositif recèle de vrais moments de poésie (comme quand la main de l’auteur caresse la main en pâte à modeler de sa grand-mère), tout en portant un propos résolument politique et actuel.

D’Alain Ughetto. Avec Ariane Ascaride. 1 h 10. Sortie: 15/03.