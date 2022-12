Inside Job (saison 1, partie 2)

Quelque part entre Archer et Rick & Morty, Inside Job n’est sans doute pas le meilleur représentant de cette géniale déferlante de séries d’animation adulte “que Jean-Paul Sartre aurait pu aimer” (pour reprendre les mots du Guardian britannique), mais son concept ne manque assurément pas de sel. Jugez plutôt: suivant le quotidien assez délirant des employés d’une société secrète aux allures de gouvernement de l’ombre, cette production Netflix évolue dans un monde où toutes les théories du complot sont vraies. Illuminati, Atlantes, yéti, krakens, messages subliminaux et autres chemtrails sont donc tous de la partie. Dans Inside Job, le Président des États-Unis a été remplacé par un clone robotique, la Terre est plate (ou creuse), Jay-Z et Beyoncé contrôlent avec d’autres la planète en sous-main, Keanu Reeves est un vampire immortel et la suprématie des reptiliens a été favorisée par le succès en salles de The Shape of Water de Guillermo del Toro. On l’a bien compris, le terrain de jeu s’avère ici peu ou prou inépuisable. Bourrée de rebondissements fendards et d’action échevelée, la série multiplie jusqu’au vertige les références amusantes à la culture populaire tout en balançant sans avoir l’air d’y toucher quelques éléments de critique sociale bien tranchante comme il faut.

Une série créée par Shion Takeuchi. Disponible sur Netflix. 7