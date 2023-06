Il n’y pas que les festivals cet été, il y a aussi les concerts en salle

Jadis réservé aux champs, aux stades, aux jardins et aux parcs, l’été de la musique ne se décline plus uniquement en festival et en plein air. Alternatives pour les allergiques au pollen…

Melvins



Pendant que la Fête de la musique battra son plein dans toute la Fédération Wallonie-Bruxelles, les Melvins donneront non pas un mais bien deux concerts en salles ce week-end. L’un à Leffinge, l’autre à Anvers. Originaire d’Aberdeen, la même ville que Kurt Cobain de Nirvana à qui Buzz Osborne a appris à jouer de la guitare, les Melvins fêtent cette année leurs quarante ans d’existence. Un exemple de jusqu’au-boutisme et de longévité pour des mecs qui ont transformé le son du hardcore en y introduisant le côté lent et pesant du heavy metal ouvrant jadis la voie au grunge. N’oubliez pas vos bouchons…

Le 24/06 à De Zwerver à Middelkerke, le 25/06 au Trix à Anvers.

Reverend Beat-Man

Empêcheur de tourner en rond sur une scène indépendante suisse qui a réussi depuis quelques années à se mettre en évidence (de son pote Mario Batkovic à Bongo Joe…), Beat-Man est le plus cinglé des one-man bands, le plus givré des patrons de label (le hautement recommandable Voodoo Rhythm) et le leader des Monsters. Le roi du rock primitif, le champion du gospel blues trash et bien plus encore… Ce sont les garagistes psychédéliques carolo de The WRS qui ouvriront les festivités à la Source Beer Co. La plus rock’n’roll des microbrasseries bruxelloises proposera aussi cet été les Meatbodies (6/7) et Minami Deutsch (1/8).

Le 02/07 à la Source Beer Co à Bruxelles.

J.I.D



Non, tous les rappeurs ne seront pas aux Ardentes au début du mois de juillet. Il y en aura même un à la Madeleine, tiens. Originaire d’Atlanta où il est né au début des années 90, Destin Choice Route alias J.I.D. (un blase qu’il doit à sa grand-mère) est l’un des bons plans de l’été pour les fans de hip hop qui ont peur de la pluie et des coups de soleil (bien qu’il sera aussi à Werchter). Revendiquant, entre autres, les influences de Sly and the Family Stone, de D’Angelo, des Arctic Monkeys et du Wu-Tang Clan, J.I.D. a sorti l’an dernier son troisième album: The Forever Story.

Le 04/07 à la Madeleine à Bruxelles.

Chris Isaak

Il a parfois fait des trucs un peu bizarres dans sa vie, Chris Isaak. Comme figurer dans le jury de X Factor Australia ou jouer au début des années 2000 dans sa propre série télévisée (une sitcom : Showtime). Ancien boxeur amateur et surfer averti, l’Américain a cependant toujours conservé cette hallucinante voix de lover qui fait craquer les filles. De Blue Hotel à Wicked Game (et ce clip torride avec Helena Christensen). Si l’événement affiche déjà complet, l’Ancienne Belgique accueille aussi fin juin les Touaregs de Tinariwen (29/6) et les filles de CocoRosie (28/6).

Le 05/07 à l’Ancienne Belgique à Bruxelles

Van Morrison



En mars dernier, ce bon vieux Van Morrison (77 ans) sortait un album rendant hommage au skiffle. Genre musical basé sur la guitare folk et l’harmonica apparu aux Etats-Unis aux alentours de 1920. Une espèce de version blanche du rhythm and blues. Van the Man n’a jamais cessé de redécouvrir ses racines. L’homme à qui l’on doit le hit Gloria (avec les Them) ou encore le chef d’œuvre Astral Weeks n’avait plus connu l’intimité d’une salle belge depuis quasiment 20 ans. Il sera suivi trois jours plus tard au Cirque royal par un autre ancêtre: Billy F. Gibbons de ZZ Top.

Le 05/07 au Cirque Royal à Bruxelles

Iron Maiden



Légende britannique du heavy metal, une véritable institution qui aura été jusqu’à survivre à la reine d’Angleterre, Iron Maiden arpente encore et toujours les routes. A bientôt 50 balais (Maiden a vu le jour en décembre 1975), le band de Steve Harris et Bruce Dickinson qui figurait à l’affiche du Graspop l’année dernière s’arrêtera cet été au Sportpaleis d’Anvers. The Future Past Tour mettra l’accent sur la dernière livraison du groupe londonien, Senjutsu, sorti en 2021, et sur son album emblématique Somewhere in Time de 1986. De quoi vous en mettre plein la vue et les oreilles.

Le 13/07 au Sportpaleis à Anvers.

Frankie

Éternel bon plan pour le live que le Café Central. Le bar à concerts installé au cœur de la capitale, à deux pas de l’AB et de la Bourse, n’entend pas s’arrêter de festoyer même dans la touffeur bruxelloise de l’été. Entre le projet hip-hop du fils de Stéphan Eicher (Willow STX, le 28 juin) et la soirée Exwhite/Autobahn (le 31 août), le Central fera la fiesta le 27 juillet avec les hautement recommandables et toujours mystérieux rockeurs flamands de Frankie. Un projet à suivre de près et un lieu où il fait toujours bon s’arsouiller…

Le 27/07 au Café Central à Bruxelles.

King Gizzard & The Lizard Wizard



En France aussi cette année, on rogne un peu sur l’été, le calendrier et les vacances scolaires. A Lille, avant de s’en aller faire la fête hors ses murs, l’Aéronef accueillera encore le 2 juillet les Franco-Californiens de M83. Elle lancera aussi surtout sa saison 2023-2024 dès le 31 août avec les serial bosseurs australiens de King Gizzard and The Lizard Wizard. Stu Mckenzie et ses potes viennent de sortir leur 24e album studio. Un disque dur, genre métal progressif, un peu indigeste qui ne devrait pas nuire à leurs fiévreuses prestations scéniques.