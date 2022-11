de Richard McGuire (2014)

Fauve d’or au festival d’Angoulême de 2016, Ici se veut le grand œuvre du trop rare Richard McGuire, dont la carrière a démarré dès 1989 dans Raw, la revue culte d’Art Spiegelman. Soit le récit non pas d’un personnage, mais d’un lieu, à savoir l’angle d’un salon d’une petite maison du New Jersey, et ce, de 3 500 000 000 avant J.C. jusqu’à l’an 22 175, et dans un ordre non chronologique! Un pur chef-d’œuvre.