Hyper Loto Espace, hommage inspiré aux jeux vidéo et au cinéma de genre

Matis Monvoisin et Arnaud Rouesnel envoient un agent du Loto Cosmique sur la dangereuse planète Gräkzörk. Un premier album et une belle réussite.

Il est un âge où l’on ne jure que par le Magicolor. En grandissant, ceux qui continuent à dessiner s’emparent de matériaux plus nobles tels le pastel, l’encre ou la peinture… Et puis il y a les grands enfants qui n’arrivent pas à choisir: ils appliquent la peinture façon marqueurs ou le crayon comme s’ils avaient encore 8 ans et demi. Matis Monvoisin et Arnaud Rouesnel sont de ceux-là. Malheureusement -mais heureusement pour nous lecteurs-, ils sont aussi restés coincés dans leurs jeux cruels. Dans Hyper Loto Espace, ils imaginent un naïf petit employé de la loterie nationale, envoyé sur la planète Gräkzörk muni d’une valise contenant près de 100 millions d’unités. Celui-ci va devoir la remettre à Monsieur Mirou, grand gagnant du loto cosmique dans la ville de Sickpick, le secteur le plus mal famé de Gräkzörk. Le trajet ne sera pas de tout repos et nos zygomatiques n’auront pas le temps de souffler. Car tel l’inspecteur Clouseau, notre fidèle commis va déclencher catastrophe sur catastrophe.

Hyper Loto Espace est le fruit de la rencontre entre les deux auteurs sur les bancs de l’école d’Angoulême. Il est né d’une partie de ping-pong d’idées où chacun a pu mettre ses envies. Aucun poncif de la science-fiction n’a été oublié: outre les brutes épaisses regardant notre anti-héros de haut, on y trouve des combats de robots géants, des monstres sauvages et des prophéties légendaires mais aussi, époque oblige, de puissantes femmes prêtes à en découdre. Le résultat, moins foutraque qu’il n’y paraît au premier abord, est un véritable hommage aux jeux vidéo et au cinéma de genre. Mais également à tous ceux qui ne se sentent pas à leur place dans ce monde de brutes. Une très belle réussite pour ce premier album.