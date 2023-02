“Hands Across the Creek”

Dans la grande famille de plus en plus élargie du post-punk anglais et du sprechgesang, il y a ceux qui se ressemblent comme deux gouttes d’eau, souvent sans mélodies et sans imagination, et ceux qui aiment la pop, peuvent passer en radio et affectionnent le format chanson. Un peu comme les rigolards Yard Act, Hotel Lux appartient à cette seconde école. Originaires de Portsmouth, les Londoniens d’adoption sortent un premier album catchy qui reste dans l’oreille (National Team, Eastbound and Down…) mais s’égare un peu par la suite dans des morceaux chantés qui se la jouent acoustiques et Libertines du pauvre (An Ideal for Living). Inégal mais plutôt prometteur.