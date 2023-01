Hollywood ending

La prolifique Hélène Frappat est de retour avec une enquête audacieuse et ludique sur trois actrices hollywoodiennes revenues de tout.

Si on est un peu cinéphile, on le sait (ou on l’a su): l’actrice Tippi Hedren est la mère de l’actrice Melanie Griffith, qui elle-même est la mère de l’actrice Dakota Johnson. Ce sont elles, les trois femmes du titre du roman d’Hélène Frappat qui auraient disparu.

Pour ce qui est de la grand-mère, Tippi, elle a eu le malheur de signer en 1961 un contrat avec Universal, la liant avec Alfred Hitchcock pour sept ans. Elle ne fera que deux films avec lui: Pas de printemps pour Marnie et Les Oiseaux. Deux films mémorables. Mais le comportement épouvantable du “maître du suspense” avec sa nouvelle muse, ça aussi, en bon cinéphile, on a dû en entendre parler -et le refouler dans la foulée, pour apprécier tranquillement Vertigo, Psychose ou, tiens, oui, Les Oiseaux. C’est bien commode…

“Les oiseaux m’ont attaquée mais le plus effrayant, c’était Hitch”, témoigne Tippi Hedren dans ses mémoires parus en 2016, et abondamment cités dans le livre. Hitchcock, qui voit en Tippi Hedren la remplaçante de Grace Kelly, va la harceler, jusqu’à la tentative de viol. Puisqu’elle se refuse à lui, il lui promet l’enfer et va tout faire pour détruire sa carrière, lui empêchant tout contact avec d’autres réalisateurs. Elle parviendra à s’extirper des griffes du terrible Hitch -pour se jeter, au prétexte d’une “obsession maladive”, dans celles de “grands chats” pas moins dangereux…

© National

Lieutenant Columbo

“Chaque génération de femme est-elle condamnée à devenir la version dégradée de la précédente? Toute fille est-elle le remake décevant de sa mère? Et la mère, la copie imparfaite de l’autre femme qui la hante?”, se demande la narratrice, détective autoproclamée (et que l’on soupçonne être l’autrice). Elle a potassé à peu près tout ce qui s’est dit ou écrit sur Tippi, Melanie et Dakota, et vu tous les films! Elle “s’imagine en inspecteur Columbo”. Alors la voilà qui déboule sans prévenir dans ces pages, comme le fameux lieutenant garerait sa Peugeot 403. Elle gratifie le lecteur de ses déductions, mêle réalité et conte (avec Tippi Hedren en Cendrillon), guette les posts de Melanie Griffith sur Instagram, et rappelle que celle-ci a traversé sa carrière cinématographique en apparaissant nue dans quasiment tous ses films…

Pas sûr qu’un “bon cinéphile” se sera infligé Cinquante nuances de Grey, l’adaptation du best-seller pseudo-SM du même nom, avec Dakota Johnson dans le rôle principal, mais pour notre détective à l’imperméable désuet, peut-être est-ce dans ce film que se cache la révélation tant attendue…

Tout en racontant l’histoire de cette lignée d’actrices maudites revenues de tout et “dont la vie et les rôles s’imitent, se reproduisent, se répondent”, la détective Frappat s’aventure dans une étonnante proposition littéraire. Une enquête post-#MeToo délicieusement ludique.