Hollywood en toutes lettres: le centenaire d’un écriteau mythique

Les films qui ont nourri le mythe

Bugsy (1991)

Si le panneau Hollywood a multiplié les apparitions au cinéma, plus rares sont les films reprenant l’appellation Hollywoodland d’origine. Parmi ceux-là, on pointera 1941 de Steven Spielberg, où les lettres “land” sont détruites par un pilote d’avion, comme elles le seront dans The Rocketeer, de Joe Johnston; The Black Dahlia de Brian De Palma, adapté de l’écrivain angelino James Ellroy, et dont l’action se situe dans les années 40; The Artist de Michel Hazanavicius, inscrit dans le Hollywood de la fin des années 20. Sans oublier le Bugsy de Barry Levinson, histoire de situer le cadre et l’époque de cette biographie du mafieux Benjamin “Bugsy” Siegel.

Down Three Dark Streets (1954)

À compter des années 40 et 50, le film noir impose à l’écran une vision réaliste et crue de Los Angeles. Si ses rues sombres et son brouillard persistant composent le cadre naturel où s’épanouissent le vice et le crime, le genre ne peut pour autant faire l’économie de divers lieux emblématiques de la ville: le panneau Hollywood par exemple, mieux qu’un motif décoratif dans Down Three Dark Streets (L’Assassin parmi eux), film de Arnold Laven réunissant, en 1954, Broderick Crawford et Ruth Roman, le premier sous les traits d’un agent du FBI reprenant les dossiers d’un défunt collègue afin de remonter la piste de son assassin; la seconde, en victime d’un extorqueur…

The Day after Tomorrow (2004)

La tour Eiffel à Paris, Big Ben à Londres, la statue du Christ Rédempteur à Rio, la place Rouge à Moscou, la statue de la Liberté à New York, le Taj Mahal à Agra…: le cinéma catastrophe répond en général à un schéma destructeur prévisible, pulvérisant à grand renfort d’effets pyrotechniques tout ce que la planète compte de monuments emblématiques. Le Hollywood Sign ne fait pas exception à la règle, comme ici, dans The Day after Tomorrow, signé de l’un des maîtres incontestés du film catastrophique, Roland Emmerich, passant les lettres du panneau à la moulinette d’une tornade particulièrement vicieuse…

Escape from L.A. (1996)

L’excellent John Carpenter avait signé, en 1981, un Escape from New York à bien des égards visionnaire, et inscrit dans un Manhattan transformé en prison haute sécurité dont un détenu, prototype badass, doit exfiltrer le président des États-Unis, échoué là par accident. Il récidivera quinze ans plus tard en expédiant Snake Plissken/Kurt Russell à Los Angeles, isolée du reste du monde par le “Big One”, et transformée en colonie pénitentiaire. Pour un film certes inférieur à son modèle, mais dont l’horizon post-apocalyptique -l’action se situe en 2013- ne pouvait aller sans une vision du Hollywood Sign cerné par les flammes…

Ed Wood (1994)

Sans conteste l’un des plus beaux films de Tim Burton, Ed Wood, mieux qu’une biographie classique, est un hommage à Edward Wood Jr., dit Ed Wood, auteur de Plan 9 from Outer Space parmi d’autres “classiques” du cinéma Z. Si des esprits persifleurs ont pu voir en ce dernier “le plus mauvais cinéaste de l’Histoire du cinéma”, le réalisateur d’Edward Scissorhands salue pour sa part le rêveur, son amitié avec Bela Lugosi comme ses délires bricolés. Un univers qu’il introduit en ponctuant le générique d’ouverture du film sur une maquette nocturne du Los Angeles des années 50, dominée, comme il se doit, par les lettres cristallisant le fantasme de Wood -incarné ici par Johnny Depp, parfait.

Austin Powers in Goldmember (2002)

À l’instar du mont Rushmore, autre “paysage” américain iconique, le panneau Hollywood a fait l’objet de détournements multiples: dans la réalité, où il fit l’objet d’altérations momentanées, se lisant tantôt “Hollyweed”, tantôt “Holywood” parmi d’autres. Et au cinéma ou, pas plus tard que l’été dernier, le Barbie de Greta Gerwig le déclinait en un “Barbieland” on ne peut mieux de circonstance. Vingt ans plus tôt, dans le troisième volet des aventures parodiques d’Austin Powers, Austin Powers in Goldmember, le facétieux Jay Roach en faisait la grotte dissimulant le repaire de l’infâme Dr. Evil alias Mike Meyers -une autre époque, assurément.