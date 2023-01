Hit the Road

Pour son premier long métrage, Panah Panahi, le fils de Jafar, embarque une famille chaotique dans la majesté des paysages iraniens pour une destination inconnue. Il y a là la mère, aux humeurs changeantes, le père, maugréant avec sa jambe dans le plâtre, l’aîné, mutique, et le cadet, insupportable. Et d’avaler les kilomètres, pavés d’épisodes tragi-comiques, dans une angoisse croissante. Le réalisateur accommode le road movie à sa façon, y injectant poésie, onirisme, chansons populaires et une solide dose d’humour absurde. Liberté narrative qui n’occulte pas la portée sous-jacente du propos, ce portrait de famille se déclinant dans un horizon qui a la couleur et la douleur de l’exil. Une révélation.

De Panah Panahi. Avec Pantea Panahiha, Hassan Madjooni, Rayan Sarlak. 1 h 33. Dist: Remain in Light. Disponible en DVD et sur Sooner. 7