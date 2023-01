“C’est l’histoire d’une jeune fille sans origines notables qui apprend, par la lecture, à se dépasser, à analyser et à comprendre le monde, avec pour ambition de le transformer.” Dans ce nouveau petit essai qui intègre la très pop collection La Fabrique des Héros aux Impressions Nouvelles, le Liégeois Tanguy Habrand, universitaire spécialisé dans les questions touchant au monde éditorial, postule que toute la saga Harry Potter peut être envisagée comme un grand manifeste en faveur de la lecture, entreprise dans laquelle Hermione Granger joue un rôle déterminant. À l’école de Poudlard, en effet, “tout commence et tout finit par un livre”. Fort de cette conviction, l’auteur se lance dans un portrait assez costaud de cette intello contestataire et altruiste, grande lectrice devant l’Éternel, toujours en quête d’excellence, voire de perfection, et du mot juste pour décrire le monde, dont sa vaste érudition vise en quelque sorte la domestication. En léger déficit de fulgurances interprétatives, l’ouvrage, bourré de citations extraites des livres et des films Harry Potter, se contente trop souvent de se faire platement descriptif et énumératif. Mais Habrand peut s’appuyer sur une impressionnante maîtrise et compréhension de l’univers imaginé par J.K. Rowling pour célébrer la magie du savoir et de la connaissance en convoquant mille nuances.

De Tanguy Habrand, éditions Les Impressions Nouvelles, 144 pages. 7