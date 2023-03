Les créateurs de Hello Tomorrow! auraient prétendu n’avoir jamais vu Mad Men. OK, admettons. Leur show affiche pourtant comme décor une version rétrofuturiste de l’Amérique qu’on imagine parfaitement coller aux rêves de Don Draper et de tous les pubards de Madison Avenue dans les fifties: les cravates se nouent toutes seules, on s’appelle via des écrans noir et blanc aux formes délicieusement arrondies et les Cadillac ne se meuvent plus qu’en légère lévitation. Depuis que Jack vient de l’engager dans son entreprise immobilière lunaire, Joey, lui non plus, ne touche plus le sol. Mais Jack est un baratineur de classe mondiale (interplanètaire?), et cache plus d’un secret…

Visuellement, c’est époustouflant. L’ambiance fifties conjuguée aux effets spéciaux crée un univers plutôt crédible. Par contre, que les serveurs soient des robots ne change pas grand-chose au quotidien de nos VRP aux dents longues. Cela justifie toutefois les vols Terre-Lune réguliers promis par ceux-ci à longueur de journée. On ne sait absolument pas en quelle année se déroule l’intrigue ou s’il s’agit d’une dimension parallèle -contrairement aux “véritables” années 50 aux USA, la population noire semble parfaitement intégrée, par exemple-, mais les préoccupations des personnages sont, elles, intemporelles. Pendant qu’on en apprend de plus en plus sur l’intrigant Jack (Billy Crudup, absolument parfait dans le rôle), on peine à saisir quel est -à part, oui, la Lune- l’objectif des scénaristes: on nous vend du rêve américain tout en nous offrant une critique acerbe du capitalisme. On est ému, mais vaguement, et on rit, mais très peu. Toujours entre deux eaux, la série peine à… décoller, et à atteindre les hauteurs de son modèle (non-)revendiqué (Mad Men). Comme ces commis voyageurs à leurs hypothétiques clients, Hello Tomorrow! nous promet la Lune. Pas sûr qu’on en frôle la surface un jour.