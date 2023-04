Hébron, laboratoire de l’occupation ***1/2

C’est la seule ville palestinienne colonisée de l’intérieur. Hébron est sous occupation israélienne depuis la guerre des Six Jours en 1967. Hébron est la plus grande ville de Cisjordanie. Elle abrite 250 000 Palestiens et 800 colons israéliens protégés par l’armée de l’État hébreux, mais aussi le tombeau des patriarches où serait enterré leur ancêtre commun: Abraham pour les juifs et Ibrahim pour les musulmans. Appartements abandonnés, magasins vides, barbelés, caméras… Le centre, auparavant extrêmement vivant, a tout aujourd’hui d’un quartier fantôme. Le quotidien à Hébron est placé sous le signe de la ségrégation, de la désolation, des tensions, des violences et des humiliations. Hébron est le laboratoire de l’occupation. Un site d’essai pour les méthodes de contrôle qu’Israël généralise ensuite. “On y voit ce qui va se passer ailleurs quelques mois ou peut-être un an plus tard.” Depuis 2019, l’armée toujours à la pointe va jusqu’à utiliser des systèmes de reconnaissance faciale. Critiques envers leur pays, les réalisateurs israéliens Idit Avrahami et Noam Sheizaf racontent de manière parfaitement compréhensible l’Histoire de la région et de la ville, soulignant comment un tronçon d’un kilomètre de long cristallise et résume les enjeux d’un interminable conflit.

Documentaire d’Idit Avrahami et Noam Sheizaf.