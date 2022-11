En 1991, Anthony Hopkins rencontrait le succès planétaire grâce au Silence des agneaux. Un film dans lequel il n’apparaissait que 20 petites minutes, mais qui lui permettait de crever l’écran à presque 55 ans et après 30 ans de carrière. “En allant prendre l’Oscar, j’ai pensé: maintenant, je peux faire des navets. Et je ne m’en suis pas privé. Ça n’a plus d’importance. J’avais atteint le sommet de ma vie, j’imagine.” Qui se cache derrière le cannibale le plus célèbre du cinéma et le serial killer machiavélique Hannibal Lecter? C’est ce que le documentaire de Clara et Julia Kuperberg tente de dévoiler, de son Pays de Galles natal et son repérage par Laurence Olivier (qui l’a invité à rejoindre sa compagnie) à sa tardive consécration hollywoodienne. Hannibal Hopkins & Sir Anthony raconte la collaboration compliquée avec Lynch sur Elephant Man, l’acteur fétiche de James Ivory, ses participations au Dracula de Francis Ford Coppola et au Amistad de Steven Spielberg… Brad Pitt qui lui a donné la réplique dans Légendes d’automne et Meet Joe Black, Jodie Foster qu’il a terrifiée jusque sur le plateau, Oliver Stone qui l’a fait jouer Nixon et Hopkins lui-même avec toute son autodérision dépeignent celui qui a incarné “le pire méchant d’Hollywood depuis Norman Bates dans Psychose” (selon Jonathan Demme). Un portrait intéressant qui n’oublie pas l’alcoolisme et les zones d’ombre.

Documentaire de Clara et Julia Kuperberg. 7