Énième requiem pour Michael Myers, le tueur masqué de la saga Halloween, avec cet ultime volet d’une trilogie qui aura ressuscité la franchise horrifique culte pour mieux en finir avec elle. Durant une petite heure, Halloween Ends baigne dans une délicieuse ambiance gothico-romantique de foire aux monstres à la Batman. Puis David Gordon Green retombe dans ses travers hyper bavards et psychologisants… Récit de transmission qui travaille des questions aussi pertinentes que les ravages de la rumeur et l’impossible quête du droit à l’oubli, le film finit ainsi hélas par multiplier les rebondissements alambiqués et les séquences surexplicatives. Édition collector Blu-ray gavée de suppléments.

De David Gordon Green. Avec Jamie Lee Curtis, Andi Matichak, Rohan Campbell. 1 h 50. Dist: Universal. 6